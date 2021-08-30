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    • 30.08.2021 18:38
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu: Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yol kesimindeki sel hasarları giderildi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Tüm yol kesimindeki hasarları tamamen giderdik." dedi.

    Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Hasarlar giderildi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Tüm yol kesimindeki hasarları tamamen giderdik." dedi.

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    Haberler Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu: Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yol kesimindeki sel hasarları giderildi
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