Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Tüm yol kesimindeki hasarları tamamen giderdik." dedi.
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- Güncel
- 30.08.2021 18:38
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- 30.08.2021 18:38
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu: Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yol kesimindeki sel hasarları giderildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Tüm yol kesimindeki hasarları tamamen giderdik." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Tüm yol kesimindeki hasarları tamamen giderdik." dedi.