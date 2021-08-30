Akıncı TİHA özellikleri nelerdir? TSK uçağı Akıncı özellikleri! Akıncı TİHA açılımı nedir?

AKINCI TİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Erdoğan tarafından paylaşılan grafiğe göre 20 metre kanat açıklığı bulunan AKINCI TİHA, 4,1 metre yükseklik ve 12,2 metre uzunluğa sahip.

Seyir hızı 200 knots, azami kalkış ağırlığı ise 6 ton olan AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor ve 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.