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    • 30.08.2021 17:46
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    Akıncı TİHA özellikleri nelerdir? TSK uçağı Akıncı özellikleri! Akıncı TİHA açılımı nedir?

    Akıncı TİHA özellikleri nelerdir? TSK uçağı Akıncı özellikleri merak konusu oldu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKINCI TİHA dış basının da gündemine oturdu. En gelişmiş İHA’lardan birisi olacak Akıncı TİHA’nın 20 metre kanat açıklığı bulunuyor. AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor ve 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor. İşte; Akıncı TİHA özellikleri!

    takvim.com.tr
    Akıncı TİHA özellikleri nelerdir? TSK uçağı Akıncı özellikleri! Akıncı TİHA açılımı nedir?

    Akıncı TİHA özellikleri nelerdir? TSK uçağı Akıncı özellikleri nelerdir? TSK envanterine giren Akıncı TİHA özellikleriyle dikkat çekiyor. Dünya gündemine de oturan insansız hava uçağı Akıncı TİHA'nın ne olduğu merak ediliyor. 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen AKINCI, gelişmiş yapay zeka, 3 yedekli otopilotla milli uydu haberleşme sistemine sahip.

    AKINCI TİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Erdoğan tarafından paylaşılan grafiğe göre 20 metre kanat açıklığı bulunan AKINCI TİHA, 4,1 metre yükseklik ve 12,2 metre uzunluğa sahip.

    Seyir hızı 200 knots, azami kalkış ağırlığı ise 6 ton olan AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor ve 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.

    1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen AKINCI, gelişmiş yapay zeka, 3 yedekli otopilotla milli uydu haberleşme sistemine sahip.

    İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştiren AKINCI, bugüne kadar 1100 sorti yaptı.

        Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılabiliyor.
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