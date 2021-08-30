Akıncı TİHA özellikleri nelerdir? TSK uçağı Akıncı özellikleri! Akıncı TİHA açılımı nedir?

Akıncı TİHA özellikleri nelerdir? TSK uçağı Akıncı özellikleri nelerdir? TSK envanterine giren Akıncı TİHA özellikleriyle dikkat çekiyor. Dünya gündemine de oturan insansız hava uçağı Akıncı TİHA'nın ne olduğu merak ediliyor. 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen AKINCI, gelişmiş yapay zeka, 3 yedekli otopilotla milli uydu haberleşme sistemine sahip.
AKINCI TİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Erdoğan tarafından paylaşılan grafiğe göre 20 metre kanat açıklığı bulunan AKINCI TİHA, 4,1 metre yükseklik ve 12,2 metre uzunluğa sahip.
Seyir hızı 200 knots, azami kalkış ağırlığı ise 6 ton olan AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor ve 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.
1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen AKINCI, gelişmiş yapay zeka, 3 yedekli otopilotla milli uydu haberleşme sistemine sahip.
İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştiren AKINCI, bugüne kadar 1100 sorti yaptı.