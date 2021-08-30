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    • 30.08.2021 09:41
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    30 Ağustos Zafer Bayramı noterler açık mı? 30 Ağustos Pazartesi bugün noterler kaça kadar açık 2021?

    30 Ağustos Zafer Bayramında bir çok kurum bugün devre dışı olacak. Ulusal bayram dolayısıyla resmi tatil veren kurumlar yarın yani 31 Ağustos Salı günü normal işleyişine devam edecek. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı noterler açık mı? 30 Ağustos Pazartesi bugün noterler kaça kadar açık 2021? Bugün noterlerde işleri olanlar noter çalışma saatlerini merak ediyor. Bizler de yanıtlarına haberimizde yer verdik.

    takvim.com.tr
    30 Ağustos Zafer Bayramı noterler açık mı?

    Her yıl resmi tatillerde noterlerin durumu bir hayli merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramında noterlerde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla notrlerin hizmet verip vermediğini merak ediyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı noterler açık mı? 30 Ağustos Pazartesi bugün noterler kaça kadar açık 2021? Bilindiği üzere resmi tatilllerde devlet daireleri kapalı olmaktadır. İşte noterlerin 30 Ağustos Zafer Bayramındaki durumu...

    30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NOTERLER AÇIK MI?

    Bugün 99. yıl dönümü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için heyecan dorukta. 30 Ağustos 1922 yılında Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl bugün kutlanan ulusal bayram dolayısıyla bir çok kurum tatil edildi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil nedeniyle noterler kapalı olacaktır. Vatandaşlar 31 Ağustos günü işlemlerini halledebilecek.

    BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

    Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı bankalar da 30 Ağustos'ta hizmet vermeyecek.

    30 AĞUSTOS'TA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nda banka şubeleri kapalı olacak, ancak ATM'lerden işlemlerinizi halledebilirsiniz. Öte yandan EFT yapmak isteyenlere de kötü haberi verelim, bugün EFT'ler de gerçekleştirilemeyecek. (Fast kullananlar ise gün içerisinde para giriş çıkışı yapabilecek.)

    30 AĞUSTOS PAZARTESİ (BUGÜN) NERELER KAPALI?

    30 Ağustos 2021 Pazartesi günü eczaneler, poliklinikler, bankalar, kargolar, devlet daireleri kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri açık olacak.

        ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos 2021 Zafer Bayramında ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. İETT'den yapılan açıklama şöyle;

        "Değerli Yolcularımız, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Metrobüs ve tüm İETT araçları, Cumartesi sefer saatlerine göre hizmet verecektir. Sefer saatlerine www.iett.istanbul adresinden ve Mobiett uygulamamızdan erişebilirsiniz. İBB Meclisi Kararı'na göre 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü 00.00-24.00 saatleri arasında Metrobüs ve tüm İETT araçlarında İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz."

        *Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

        Ücretsiz toplu taşıma kullanımları, İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

        AVM'LER AÇIK OLACAK MI?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nda AVM'ler açık olacak. Vatandaşlar gün içerisinde akşam 22.00'a kadar alışveriş merkezlerinde durabilecek.

        30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

        Yunan ordularının Anadolu'daki ilerleyişinin Dumlupınar yakınlarında durdurulduğu tarih 30 Ağustos 1922'dir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak adlandırılan savaşta, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu düşmanı hezimete uğratarak işgalin önüne geçmiştir. Bu zaferi takiben 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmiş, Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk etmesi sağlanmıştır.
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        Haberler Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı noterler açık mı? 30 Ağustos Pazartesi bugün noterler kaça kadar açık 2021?
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