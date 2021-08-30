Her yıl resmi tatillerde noterlerin durumu bir hayli merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramında noterlerde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla notrlerin hizmet verip vermediğini merak ediyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı noterler açık mı? 30 Ağustos Pazartesi bugün noterler kaça kadar açık 2021? Bilindiği üzere resmi tatilllerde devlet daireleri kapalı olmaktadır. İşte noterlerin 30 Ağustos Zafer Bayramındaki durumu...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NOTERLER AÇIK MI?
Bugün 99. yıl dönümü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için heyecan dorukta. 30 Ağustos 1922 yılında Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl bugün kutlanan ulusal bayram dolayısıyla bir çok kurum tatil edildi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil nedeniyle noterler kapalı olacaktır. Vatandaşlar 31 Ağustos günü işlemlerini halledebilecek.
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı bankalar da 30 Ağustos'ta hizmet vermeyecek.
30 AĞUSTOS'TA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda banka şubeleri kapalı olacak, ancak ATM'lerden işlemlerinizi halledebilirsiniz. Öte yandan EFT yapmak isteyenlere de kötü haberi verelim, bugün EFT'ler de gerçekleştirilemeyecek. (Fast kullananlar ise gün içerisinde para giriş çıkışı yapabilecek.)
30 AĞUSTOS PAZARTESİ (BUGÜN) NERELER KAPALI?
30 Ağustos 2021 Pazartesi günü eczaneler, poliklinikler, bankalar, kargolar, devlet daireleri kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri açık olacak.