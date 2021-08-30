Her yıl resmi tatillerde noterlerin durumu bir hayli merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramında noterlerde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla notrlerin hizmet verip vermediğini merak ediyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı noterler açık mı? 30 Ağustos Pazartesi bugün noterler kaça kadar açık 2021? Bilindiği üzere resmi tatilllerde devlet daireleri kapalı olmaktadır. İşte noterlerin 30 Ağustos Zafer Bayramındaki durumu...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NOTERLER AÇIK MI?

Bugün 99. yıl dönümü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için heyecan dorukta. 30 Ağustos 1922 yılında Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl bugün kutlanan ulusal bayram dolayısıyla bir çok kurum tatil edildi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil nedeniyle noterler kapalı olacaktır. Vatandaşlar 31 Ağustos günü işlemlerini halledebilecek.