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    • 30.08.2021 11:27
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    THY'den iç hatlarda başlayacak PCR testi zorunluluğuyla ilgili flaş duyuru

    Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül tarihi itibarıyla şehirlerarası seyahatta başlayacak olan PCR testi zorunluluğu ile ilgili bir duyuru yaptı.

    PCR testi zorunluluğu ile ilgili flaş duyuru

    Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül itibarıyla şehirlerarası seyahatte başlayacak olan PCR testi zorunluluğuyla ilgili duyuruda bulundu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, "6 Eylül'den sonra iç hatlarda uygulanacak aşı ve PCR testi uygulaması, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği uygulanacak olup mevcut genelge kapsamında tüm hava yolları, otobüsler ve demir yolları da aynı uygulamaya tabi olacaklardır." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel THY'den iç hatlarda başlayacak PCR testi zorunluluğuyla ilgili flaş duyuru
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