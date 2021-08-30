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    İstanbul Ataşehir Hali'nde kilolarca kabağı çöpe döken Türkmenistan uyruklu şahıs: Çürümüştü yardım istediler

    İstanbul Ataşehir Hali'nde çekilen görüntülerde bir kişinin kilolarca kabağı çöp kamyonuna döktüğü görüldü. Söz konusu görüntüelr kamuyonun tepkisini çekti ve "kabakları çöpe döküyorlar, halk ucuza kabak yiyemiyor" yorumları yapılmasına neden oldu. Görüntülerdeki Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev, ifadesinde "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" dedi.

    DHA
    Kabakları çöpe döken şahsın klasik savunması

    Ataşehir'de halde kasalarca kabağı çöpe dökerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepki gören Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alındı.

    Sigortasız çalıştırıldığı belirlenen Kuvandyk Jorayev, Ataşehir İçerenköy Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından Pendik'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

    Polis merkezinden çıkarılan Kuvandyk Jorayev, basın mensuplarına, "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" diye konuştu.
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        Haberler Güncel İstanbul Ataşehir Hali'nde kilolarca kabağı çöpe döken Türkmenistan uyruklu şahıs: Çürümüştü yardım istediler
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