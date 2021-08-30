Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.08.2021 10:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2021 10:15
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu'nda Şırnak Beytüşşebap kırsalında J-SİHA destekli operasyonla Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin 4 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

    DHA
    Eren-13 Operasyonu’nda 4 terörist gitti

    İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleriyle operasyon düzenlendi.

    Jandarma silahlı insansız hava aracının (J-SİHA) da kullanıldığı operasyonda, silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

    Bölgede operasyonlar devam ediyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Delta sonrası koronavirüste yeni kabus: C.1.2
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
        SON DAKİKA