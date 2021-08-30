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    30 Ağustos Zafer Bayramı marketler açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi (bugün) A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı?

    30 Ağustos Zafer Bayramında resmi tatil dolayısıyla bir çok işyeri kapalı olacak. Devlet daireleri, bankalar, poliklinikler, kargolar bugün hizmet vermeyecek. 30 Ağustos Zafer Bayramında marketlerin durumu da merak ediliyor. Özellikle zincir marketlerin açık olup olmayacağı araştırılıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı marketler açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi (bugün) A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı?

    takvim.com.tr
    30 Ağustos Pazartesi bugün A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı?

    30 Ağustos Zafer Bayramı ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor. 99 sene önce bugün Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz zaferle sonuçlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünde resmi tatil dolayısıyla bir çok yer kapalı olacak. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı marketler açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi (bugün) A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı? Market alışverişi için dışarıya çıkacak vatandaşlar öncesinde marketlerin açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramında marketlerin durumu...

    30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MARKETLER AÇIK MI 2021?

    30 Ağustos Pazartesi (bugün) A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer zincir marketler açık olacak.

    BUGÜN NERELER KAPALI OLACAK?

    30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl hafta içine denk geldi. Bugün resmi tatil dolayısıyla bankalar, eczaneler, poliklikler, kargolar, PTT, devlet daireleri kapalı olacak. Nöbetçi eczane ve hastanelerin acil servisleri ise hizmet vermeye devam edecek.

    PAZARTESİ EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nda EFT işlemleri gerçekleştirilemeyecek. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar ise 31 Ağustos Salı günü işlemlerini gerçekleştirebilecek. ATM'ler üzerinden para çekme, yatırma gibi birçok işlemi gerçekleştirmeniz ise mümkün.

    30 AĞUSTOS PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    Toplu taşımalar bugün saat 23:59' a kadar ücretsiz olacak. Vatandaşlar vapur, otobüs, metro ve metrobüsleri ücretsiz kullanabilecek.

    Yapılan açıklamada, ''Değerli Yolcularımız, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Metrobüs hatlarımız hafta içi sefer tarifesine göre, otobüs hatlarımız ise Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecektir. Sefer saatlerine www.iett.istanbul adresinden ve Mobiett uygulamamızdan erişebilirsiniz. Not: İBB Meclisi Kararı'na göre 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü 00.00-24.00 saatleri arasında Metrobüs ve tüm İETT araçlarında İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

    Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.'' denildi.

        DİKKAT: METRO'DA SEFER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI!

        İstanbul Metro tarafından yapılan açıklamada 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bugün bazı hatlarda sefer değişikliği yapıldığı bildirildi. İşte o değişiklikler;

        M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı

        M2 Yenikapı-Hacıosman

        M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent,

        M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

        M9 Bahariye-Olimpiyat ve

        T4 Topkapı-Mescidi Selam,

        hatlarımızda seferlerimiz saat 02.00'ye,

        M4 Kadıköy-Tavşantepe ve

        M5 Üsküdar-Çekmeköy hatlarımızdaysa saat 01.30'a kadar uzatılmıştır.
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        Haberler Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı marketler açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi (bugün) A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı?
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