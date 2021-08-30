30 Ağustos Zafer Bayramı marketler açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi (bugün) A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı?

BUGÜN NERELER KAPALI OLACAK?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl hafta içine denk geldi. Bugün resmi tatil dolayısıyla bankalar, eczaneler, poliklikler, kargolar, PTT, devlet daireleri kapalı olacak. Nöbetçi eczane ve hastanelerin acil servisleri ise hizmet vermeye devam edecek.

PAZARTESİ EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda EFT işlemleri gerçekleştirilemeyecek. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar ise 31 Ağustos Salı günü işlemlerini gerçekleştirebilecek. ATM'ler üzerinden para çekme, yatırma gibi birçok işlemi gerçekleştirmeniz ise mümkün.