30 Ağustos Zafer Bayramı ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor. 99 sene önce bugün Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz zaferle sonuçlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünde resmi tatil dolayısıyla bir çok yer kapalı olacak. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı marketler açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi (bugün) A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı? Market alışverişi için dışarıya çıkacak vatandaşlar öncesinde marketlerin açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramında marketlerin durumu...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MARKETLER AÇIK MI 2021?
30 Ağustos Pazartesi (bugün) A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer zincir marketler açık olacak.
BUGÜN NERELER KAPALI OLACAK?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl hafta içine denk geldi. Bugün resmi tatil dolayısıyla bankalar, eczaneler, poliklikler, kargolar, PTT, devlet daireleri kapalı olacak. Nöbetçi eczane ve hastanelerin acil servisleri ise hizmet vermeye devam edecek.
PAZARTESİ EFT VE HAVALE YAPILIR MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda EFT işlemleri gerçekleştirilemeyecek. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar ise 31 Ağustos Salı günü işlemlerini gerçekleştirebilecek. ATM'ler üzerinden para çekme, yatırma gibi birçok işlemi gerçekleştirmeniz ise mümkün.
30 AĞUSTOS PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Toplu taşımalar bugün saat 23:59' a kadar ücretsiz olacak. Vatandaşlar vapur, otobüs, metro ve metrobüsleri ücretsiz kullanabilecek.
Yapılan açıklamada, ''Değerli Yolcularımız, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Metrobüs hatlarımız hafta içi sefer tarifesine göre, otobüs hatlarımız ise Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecektir. Sefer saatlerine www.iett.istanbul adresinden ve Mobiett uygulamamızdan erişebilirsiniz. Not: İBB Meclisi Kararı'na göre 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü 00.00-24.00 saatleri arasında Metrobüs ve tüm İETT araçlarında İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.
Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.'' denildi.