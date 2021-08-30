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    • 30.08.2021 20:04
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    Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı duyurdu: Türkiye'nin iade talebi kabul edildi

    Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, Avusturya mahkemesinin 25 Ağustos'ta Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdiğini açıkladı. ABD'nin iade talebiyle ilgili incelemenin ardından durumun netleşeceğini aktaran Dülger, Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya Adalet Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda Türkiye'ye iade edilebileceğini duyurdu. İşte haberin detayları...

    Türkiye’nin iade talebi kabul edildi! SBK...

    Avusturya mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine karar verdi.


    Fotoğrafta: Sezgin Baran Korkmaz

    Avukat Murat Volkan Dülger, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iade talebinin 25 Ağustos'ta kabul edildiğini duyurdu.



    Avukat Dülger, açıklamasında, "Wels Mahkemesi tarafından 25 Ağustos 2021 tarihinde müvekkilin Türkiye'ye iade edilmesi yönünde karar verilmiştir. ABD tarafından gerçekleştirilen iade talebinin incelenmesi ise devam etmektedir. Mahkemenin ve nihai karar mercii olan Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği karar uyarınca müvekkilin Türkiye'ye gelmesi mümkün olacaktır" ifadelerine yer verdi.
        Türkiye’nin iade talebi kabul edildi! SBK...
        Haberler Güncel Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı duyurdu: Türkiye'nin iade talebi kabul edildi
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