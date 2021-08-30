Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı duyurdu: Türkiye'nin iade talebi kabul edildi





Avukat Dülger, açıklamasında, "Wels Mahkemesi tarafından 25 Ağustos 2021 tarihinde müvekkilin Türkiye'ye iade edilmesi yönünde karar verilmiştir. ABD tarafından gerçekleştirilen iade talebinin incelenmesi ise devam etmektedir. Mahkemenin ve nihai karar mercii olan Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği karar uyarınca müvekkilin Türkiye'ye gelmesi mümkün olacaktır" ifadelerine yer verdi.