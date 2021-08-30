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    YPG/PKK'dan Afrin'e alçak saldırı: Yaralılar arasında çocuklar da var

    YPG/PKK'lı teröristlerce Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 5'i çocuk 8 sivilin yaralandığını bildirdi. Hatay Valiliği alçak saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Afrin’e alçak saldırı! Valilikten açıklama

    Terör örgütü YPG/PKK, Afrin'e kalleş bir saldırı düzenledi.

    Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 5'i çocuk 8 sivilin yaralandığını bildirdi.



    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden Afrin kent merkezine saat 17.50 sıralarında 6 füze atışı gerçekleştirdiği belirtildi.



    YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR
    Açıklamada, "Füze saldırısı sonucunda bölgedeki ilk belirlemelere göre 5 çocuk olmak üzere 8 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındıkları belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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    Afrin’e alçak saldırı! Valilikten açıklama
    Haberler Güncel YPG/PKK'dan Afrin'e alçak saldırı: Yaralılar arasında çocuklar da var
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