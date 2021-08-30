ÖSYM son dakika YKS yerleştirme sonuçları 2021 | 30 Ağustos YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca öğrenci ' YKS ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Üniversite tercih başvuruları 20 Ağustos tarihinde sona ermişti. Adaylar büyük bir heyecanla tercih sonuçlarına odaklandı. Konuyla ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi. YKS tercih sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS tercih sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra sorgulayabilecek. Peki, 30 Ağustos YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar!
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçları için ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den son dakika açıklama geldi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Halis Aygün, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK, NEREDEN SORGULANACAK?
YKS tercih sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS tercih sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra sorgulayabilecek.
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.