ÖSYM son dakika YKS yerleştirme sonuçları 2021 | 30 Ağustos YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİHLERİ KİMLER YAPABİLECEK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), konuya ilişkin şunları kaydetti;

"Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkanı verilmiştir. Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar 'önlisans programlarında', AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar 'lisans programlarında' boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir."

YKS EK YERLEŞTİRMEDE BARAJ PUANLARI

YKS ek yerleştirmede baraj puanlarının düşürüleceği açıklandı. YKS ek yerleştirmede TYT baraj puanı 140, YDT ve AYT baraj puanı ise 170 olacak