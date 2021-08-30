Milli Piyango sonuçları 30 Ağustos 2021 sorgulama! MPİ Milli Piyango 30 Ağustos sıralı tam liste!

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numara yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletse teselli ikramiyesi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.