Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Paylaş Benimle hafta içi her gün TV8 ekranlarında olmaya devam ediyor. Bugünkü konuklar arasında kızını arayan bir annenin sesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Acılı annenin çığlığı herkesi gözyaşlarına boğdu. 1999 depreminden bu yana kızını aradığını söyleyen Nurgül Karamert hikayesiyle milyonlarca insanın yüreğine dokundu. Peki Paylaş Benimle Nurgül Karamert kimdir? 1999 depreminde kaybolan Gözde yaşıyor mu, nerede?

PAYLAŞ BENİMLE NURGÜL KARAMERT KİMDİR?

Kendisi ev hanımı olan Nurgül Karamert'in Osman Karamert eşi sanayide demir doğramacı olarak çalışıyordu. Kızları Gözde ise 6.5 yaşındaydı ve ilkokula başlama için gün sayıyordu. Mutlu bir yaşamları olan Nurgül Karamert ve ailesinin hayatı, milyonlarca kişinin etkilendiği 17 Ağustos Marmara depreminden sonra tepe taklak oldu.

Karamert çifti, 17 Ağustos gecesi saat 3.02'de deprem olduğunda yataklarından kalktılar ve hemen kızlarına koştular ancak onlar tam kızlarının odasının kapısına vardıklarında Gölcük Adnan Menderes Bulvarı'ndaki evleri hızla yıkıldı.

Nurgül Karamert 12, eşi ise13 saat enkaz altında kaldılar. Kurtarılmayı beklerken Gözde'nin öldüğünü düşünen anne Nurgül Karamert, bir yandan da bağırarak yardım istedi.

Sonunda Nurgül Karamert'in sesini duyanlar oldu ve genç kadın ve eşi için hızla enkaz kurtarma çalışmaları yürütüldü. Anne Nurgül ve baba Osman Karamert enkazdan sağ olarak çıkarılırken, çiftin kızları Gözde'den ise haber alınamadı.

15 gün sonra hastaneden taburcu olan Nurgül Hanım, kızını aramaya devam etti ve 99 yılının Eylül ayında depremde ölen ve kimliği tespit edilemedikleri için kimsesiz mezarlığına gömülenlerin resimlerine de baktı, 2002 ve 2018'de açılan mezarları da araştırdı ancak kızının izine rastlayamadı.

199 DEPREMİNDE KAYBOLAN GÖZDE NEREDE?

Nurgül Karamert, Gözde bulunursa annesinin onun için nasıl uğraştığını okusun diye, geçtiğimiz yıl 22 yıl içinde yaşadıklarını kaleme aldı.

"Gözde'nin peşini hiç bırakmadım. Bir kere bile başımı yastığa huzurla koyamadım" diyen Karamert, 2001'de ikinci kızı Ayşenaz'a hamileyken Gölcük'teki 17 Ağustos Mezarlığı'na bir fidan dikmiş, dikerken de "Gözde yaşıyorsa bu fidan yeşersin, ölmüşse kurusun, tutmasın" demişti içinden. O fidan kocaman bir çam ağacı oldu.

52 yaşındaki Nurgül Karamert'in anıları kitap halinde, şubat ayında 'Sesimi Duyan Var mı?' ismiyle kitap raflarında yerini aldı.