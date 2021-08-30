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    • 30.08.2021 16:11
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    Ay Yıldız projesi nedir? Ay Yıldız projesi nerede yapılacak?

    Ay Yıldız projesi nedir? Başkan Erdoğan’ın duyurduğu Ay Yıldız projesi nerede yapılacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gündeme oturan Ay Yıldız projesinin ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Pentagon gibi tasarlanan yeni karargah projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları tek bir alanda toplanacak.

    takvim.com.tr
    Ay Yıldız projesi nedir? Ay Yıldız projesi nerede yapılacak?

    Ay Yıldız projesi nedir? Ay Yıldız projesi nerede yapılacak? Ay Yıldız projesinin ne olduğu merak edilen konulardan birisi oldu. Başkan Erdoğan'ın temel atma törenine katıldığı dev proje, ABD'nin "Pentagon" benzeri bir proje olacak. Peki; Ay Yıldız projesi nedir? Ay Yıldız projesi nerede yapılacak?

    AY YILDIZ PROJESİ NEDİR?

    Pentagon gibi tasarlanan yeni karargah projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının tek bir yerleşkede toplanması planlanıyor.

    Karargâh gökyüzünden bakıldığında ay ve yıldız şeklinde görülecek. Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri bu yıl koronavirüs dolayısıyla tedbirli şekilde yapılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen resepsiyonun bu yıl yapılmaması planlanıyor.

    Ankara'daki ilk tören Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı'nda tebrikleri kabul edecek.

    BAKAN AKAR PROJEYİ ANLATMIŞTI

    Ankara'da yapılması planlanan yeni karargah projesinde gelinen son duruma ilişkin Bakan Akar, "Ayyıldız Projemiz var. Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerini aldık, 'Devam' talimatını verdiler. Önümüzdeki günlerde projede çalıştığımız ekiple toplanacağız ve inşallah bunu geliştireceğiz." diye konuştu.

        Soru üzerine insansız kara araçları konusunda gelinen noktayı değerlendiren Akar, "Birçok konuda araştırma-geliştirme faaliyetlerimiz sürüyor. Özel sektör, asker iş birliği, üniversitelerin katkıları, devlet kurumlarının çalışmaları bu konuları gayet güzel bir raya soktu ve inşallah kara araçları dahil buna benzer hayata geçtiği zaman ülke olarak hepimizin sevineceği çalışmalar ilerliyor." ifadesini kullandı.
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