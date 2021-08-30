Ay Yıldız projesi nedir? Ay Yıldız projesi nerede yapılacak?

Ankara'daki ilk tören Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı'nda tebrikleri kabul edecek.

BAKAN AKAR PROJEYİ ANLATMIŞTI

Ankara'da yapılması planlanan yeni karargah projesinde gelinen son duruma ilişkin Bakan Akar, "Ayyıldız Projemiz var. Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerini aldık, 'Devam' talimatını verdiler. Önümüzdeki günlerde projede çalıştığımız ekiple toplanacağız ve inşallah bunu geliştireceğiz." diye konuştu.