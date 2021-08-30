Ay Yıldız projesi nedir? Ay Yıldız projesi nerede yapılacak? Ay Yıldız projesinin ne olduğu merak edilen konulardan birisi oldu. Başkan Erdoğan'ın temel atma törenine katıldığı dev proje, ABD'nin "Pentagon" benzeri bir proje olacak. Peki; Ay Yıldız projesi nedir? Ay Yıldız projesi nerede yapılacak?
AY YILDIZ PROJESİ NEDİR?
Pentagon gibi tasarlanan yeni karargah projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının tek bir yerleşkede toplanması planlanıyor.
Karargâh gökyüzünden bakıldığında ay ve yıldız şeklinde görülecek. Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri bu yıl koronavirüs dolayısıyla tedbirli şekilde yapılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen resepsiyonun bu yıl yapılmaması planlanıyor.
Ankara'daki ilk tören Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı'nda tebrikleri kabul edecek.
BAKAN AKAR PROJEYİ ANLATMIŞTI
Ankara'da yapılması planlanan yeni karargah projesinde gelinen son duruma ilişkin Bakan Akar, "Ayyıldız Projemiz var. Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerini aldık, 'Devam' talimatını verdiler. Önümüzdeki günlerde projede çalıştığımız ekiple toplanacağız ve inşallah bunu geliştireceğiz." diye konuştu.