Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadağ'ı ziyaret etti! Önemli mesajlar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadağ'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi:

TÜM dünyanın salgın sebebiyle ağır bir imtihandan geçtiği bu dönemde, Karadağ ile karşılıklı dayanışma ve iş birliğini daha da artırdık.

İKİLİ ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönündeki irademizi teyit ettik. Salgın, ticaret ve yatırım rakamlarımızı olumsuz yönde etkilese de ciddi bir ekonomik potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk.

TÜRK özel sektörünün Karadağ'daki varlığı, ticaret hacmimizin artmasını sağlıyor. Türkiye, Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında.

TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 399 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Podgoritsa Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, kuruluşundan bu yana 1686 öğrenciye Türkçe eğitimi verdi.

TÜRKİYE ve Karadağ, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karadağ, farklı dini ve etnik toplulukların birlikte yaşama kültürü bakımından örnek teşkil ediyor.

KARADAĞ'IN Balkanlar'daki barışçıl politikalarını takdirle izliyoruz.

KARADAĞ'IN NATO'ya girmesine güçlü bir destek verdik. AB üyeliği de ülkenin gelişmesine katkı sağlayacaktır.