Son dakika: İzmir-Aydın Otoyolu’nda feci kaza! 4 kişi yanarak can verdi

Çarpışmanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başlarken, otomobilde bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipler sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Emre Söylemez ve kamyon sürücüsü Murat Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.







Yanarak hayatını kaybeden yolcuların kimlikleri henüz belirlenemezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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