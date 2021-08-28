Medeniyet merkezi Horasan "DEAŞ/Horasan" yapılanması üzerinden karalanmaya mı çalışılıyor?

Tahliye operasyonlarının devam ettiği Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında perşembe günü bir intihar saldırısı düzenlenmişti. Olayda 13 ABD askeri ve 170'den fazla Afgan sivil yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı DEAŞ/Horasan üstlenmiş, ABD Başkanı Joe Biden ise bu saldırıya karşılık verileceğini açıklamıştı.







HORASAN MEDENİYETİ KARALANMAYA MI ÇALIŞILIYOR?

Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu, bugünkü köşesinde Horasan'a ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme alarak "melun bir elin" kirli planlarından bahsetti.







Babaoğlu'nun köşesinden ilgili kısım şöyle:

Kâbil bombalarının ardından bütün ajanslarda aynı kelime... Kulak okşaması gerekirken kulak tırmalayan bir kelime... Bir zamanlar İslam coğrafyasında adı işitilince yüzleri aydınlatırken şimdi bütün dünyaya "kara bir leke" olarak aktarılan kelime... Bir isim... Bir yer... HORASAN... Bir medeniyet merkeziydi. İlim, tasavvuf, astronomi, eğitim... Ariflerin yuvasıydı... Horasan'ın kelime anlamı "güneşin yükseldiği yer", malum. Gerçekten de öyleydi... Horasanlı İbrahim b. Edhem'i, Bayezid-i Bistami'yi ve Horasan okulunun yolunu izleyen Sadreddin Konevi'yi, Mevlânâ Celaleddin Rumi'yi ve diğerlerini düşünün, ne dediğimi anlayacaksınız... Aradan çağlar geçti ama hiç değilse hafıza yerli yerindeydi. Şimdi sanki tarihin tamamı kapatılıyor. Melun bir el, bir büyük silgi çağları aşan hafızayı da siliyor. Coğrafya çölleştiriliyor ve geriye "DEAŞ-Horasan Örgütü" diye bir karanlık kalıyor...

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