DEAŞ-Horasan kimlerden oluşuyor ve Taliban ile nasıl bir ilişkisi var? Taliban'ı "kafir" olarak gören DEAŞ-K kim?

Örgütün, pek çok Orta Asya ve Arap ülkesinin yanı sıra Çeçenistan, Hindistan, Bangladeş ve Çin'den gelen binlerce mensubunun olduğu iddia ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından temmuz ayında yayımlanan rapora göre, örgütün en az 500 ila birkaç bin arasında militanı bulunuyor.