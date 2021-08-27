DEAŞ-Horasan kimlerden oluşuyor ve Taliban ile nasıl bir ilişkisi var? Taliban'ı "kafir" olarak gören DEAŞ-K kim?
Dünya, tüm dikkatini Afganistan'dan gelen sıcak haberlere çevirmiş durumda. Bölgede tüm dengeler değişti. DEAŞ/Horasan adlı terör örgütü, dün Afganistan'ın başkenti Kabil'in göbeğinde yer alan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın dışında ve yakındaki Baron Otel'de peş peşe intihar saldırıları düzenledi. Afganistan'da düzenlediği bombalı saldırılarla, aralarında siviller, Amerikan askerleri ve Taliban mensuplarının bulunduğu 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan DEAŞ/Horosan, büyük ölçüde Pakistan sınırındaki vilayetlerde taban arıyor. Peki Kabil'deki terör saldırılarını üstlenen DEAŞ-Horasan kimlerden oluşuyor ve Taliban ile nasıl bir ilişkisi var? Taliban'ı da "kafir" olarak gören örgüt DEAŞ-K ya da IŞİD-Horasan kimdir? İşte çarpıcı detaylar.
Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından tahliyeler sürerken, başkent Kabil'de gerçekleşen patlamaları terör örgütü DEAŞ'ın üstlenmesi üzerine gözler DEAŞ/Horasan'a çevrildi.
Dün Kabil havalimanı başta olmak üzere Kabil'in çeşitli yerlerinde gerçekleşen terör saldırılarında 100'ü aşkın kişi hayatını kaybederken, konuya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden saldırıların faili olarak DEAŞ/Horasan'ı gördüklerini ve kendi belirleyecekleri yer ve zamanda karşılık vereceklerini söyledi.
Kabil'deki saldırıların, Taliban'ın ülkeyi kontrol ettiğini ilan etmesinden kısa süre sonra gelmesi, uzun zamandır çatıştıkları bilinen Taliban ile DEAŞ/Horasan arasındaki gerilimi gözler önüne serdi.
Adını geçmişte Afganistan, Pakistan, İran ve Orta Asya'yı kapsayan bölgeye verilen Horasan'dan alan DEAŞ/Horasan, 2013'te El Kaide'den koparak kurulan DEAŞ'ın Afganistan ile Pakistan alanında faaliyet gösteren kolu.
2014'te DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de gücünü ispatlamasıyla Tehreek-e-Taliban Pakistan'ın (Pakistan Talibanı) eski mensupları, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'ye bağlılıklarını bildirmişti. Ayrıca bu süreçte Pakistan ve Afganistan'dan pek çok kişi DEAŞ saflarında savaşmak üzere Irak ve Suriye'ye gitti. Böylece bölgede DEAŞ'a bağlılığını bildiren kişilere Pakistan Talibanı'nın da katılmasıyla DEAŞ/Horasan Ocak 2015'te kuruldu.
Örgütün, pek çok Orta Asya ve Arap ülkesinin yanı sıra Çeçenistan, Hindistan, Bangladeş ve Çin'den gelen binlerce mensubunun olduğu iddia ediliyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından temmuz ayında yayımlanan rapora göre, örgütün en az 500 ila birkaç bin arasında militanı bulunuyor.