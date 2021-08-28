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    • 28.08.2021 16:00
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    2021 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nasıl yapılır? ilkatama.meb.gov.tr: MEBBİS e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih yapma ekranı!

    Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlayacak? MEBBİS sözleşmeli öğretmenlik tercih yapma ekranı! Sorusu öğretmenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının hangi tarihte başlayacağı belli oldu. Adaylar, kurum tercihlerini 29 Ağustos - 3 Eylül 2021 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir. İşte 2021 MEBBİS Sözleşmeli öğretmenlik tercih yapma ekranı detayları...

    takvim.com.tr
    2021 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nasıl yapılır?

    Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nasıl yapılır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Adaylar, kurum tercihlerini 29 Ağustos - 3 Eylül 2021 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. İşte MEBBİS sözleşmeli öğretmenlik tercih yapma ekranı!

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

    Atama tercihler 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 3 Eylül 2021'de belli olacak.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

    Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

        Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

        Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
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        Haberler Güncel 2021 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nasıl yapılır? ilkatama.meb.gov.tr: MEBBİS e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih yapma ekranı!
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