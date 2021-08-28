2021 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nasıl yapılır? ilkatama.meb.gov.tr: MEBBİS e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih yapma ekranı!

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nasıl yapılır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Adaylar, kurum tercihlerini 29 Ağustos - 3 Eylül 2021 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. İşte MEBBİS sözleşmeli öğretmenlik tercih yapma ekranı!
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?
Atama tercihler 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 3 Eylül 2021'de belli olacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.