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    Türk askeri, Afganistan'dan vatan topraklarına döndü

    Afganistan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesinin tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçiğin de dönüşü başladı. İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, dün saat 11.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

    Hoşgeldin asker!

    Afganistan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesinin tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçiğin de dönüşü başladı. İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, dün saat 11.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

    MSB, askerlerin karşılanma görüntülerini paylaştı. Uçaktan inen birlik komutanı, kendisini karşılayan askeri yetkiliyi selamlayarak, "Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığı, görevini başarıyla tamamlamıştır komutanım" dedi. Mehmetçiği karşılayan askeri yetkili ise "Hoş geldiniz. Geçmiş olsun" karşılığını verdi. Komutana çiçek takdim etti. Türk askerinin tahliyesinin devam ettiği bildirildi.

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    Haberler Güncel Türk askeri, Afganistan'dan vatan topraklarına döndü
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