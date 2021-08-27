Sel mağduru Gülizar Günar devletin desteğini bu sözlerle anlattı: "Babam olsa o kadar sahip çıkardı"

Günar, babasının selde kaybolduğu haberini alır almaz bölgeye gittiğini ve babasının kısa süre içinde bulunduğunu belirtti. Günar, bölgede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Bakan Kurum'un kendileriyle yakından ilgilenmesi nedeniyle o an sarılmak istediğini söyledi. Günar, yaşananları anlatırken duygusal anlar yaşadı.



"BABAMIZIN CENAZESİNİ ALACAĞIZ DİYE GİTTİK"

Sel baskını nedeniyle çok zor zamanlar geçirdiklerini anlatan Gülizar Günar, "Sel haberini aldığımız süreçte kendimizi araçlara nasıl atıp da yola çıktığımızı bilemedik. Biz İstanbul'daydık. Annemin bize sadece söylediği 'babanızı tomruk aldı götürdü kızım' Çok şükür biz o gün akşam babamıza kavuştuk ama Rabbim kimseye göstermesin. Biz babamızın cenazesini alacağız diye gittik. Allah'tan araçta annem yoktu, olsa kesinlikle çıkamazdı. Arabasının içinde orak varmış orakla arabanın arka camını patlatıyor ve başka bir komşunun balkonuna tırmanıyor. Babamın eşi, dostu, akrabaları hep oradalardı, onlardan çok fazla kaybımız var. En son geldiğimiz gün bile yan apartmanımızın altından ceset çıkartılmıştı. Biz evimize giremedik, balkondan atlayıp girebiliyorduk. Şurada bir kalabalık var kim ise ben derdimi ona anlatacağım dedim, Allah razı olsun sayın Bakanımız oradaydı. Oradaki askerlere, kepçeli memurlara 3 gün boyunca ben yemek çıkardım. O gün de evde ekmeğimiz gerçekten yoktu. Baktım su, un var bazlama yapalım dedim. Babam dedi hatta 'kızım kendinizi niye yoruyorsunuz' diye. Sonra bakanımızı gördüm, bize o kadar çok destek verdi ki o an kendimde bir güç hissettim bir ağabeyim, kardeşim olsa o kadar olur. 'abla biz arkanızdayız' dedikten sonra o sarılma isteği tamamen içimden gelen bir şey. Bakanımızın Rabbim önüne taş gözüne yaş değdirmesin, biz çok bakanlar gördük, en büyük şey darbeyi yaşadık ben bu kadarını görmedim" dedi.