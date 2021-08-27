Son dakika! ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS tercih sonuçları açıklaması

Son dakika haberi.... Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçlanmasının ardından taban puanlarını baz alarak adaylar tercihlerini tamamladı. YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi
ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN YKS TERCİH SONUÇLARI PAYLAŞIMI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den gelen açıklama şöyle:
"Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?