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    Balıkesir'de ormanlara giriş yasağı 1 Ekim'e uzatıldı

    Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarının ardından birçok ilde ormanlara giriş yasaklanmıştı. Balıkesir'de yangın riskine karşı 31 Ağustos'a kadar olan ormanlara giriş yasağı 1 Ekim tarihine uzatıldı.

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    Balıkesir'de il genelinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirlerin süresi 1 Ekim'e kadar uzatıldı.

    Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Temmuz ve 2 Ağustos'ta hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle mevsimsel ve insani faktörlere bağlı orman yangını riski göz önünde bulundurularak bazı kısıtlamaların getirildiği hatırlatıldı.

    Açıklamada, hava sıcaklıklarının devam etmesi, kentteki geniş orman varlığı ve diğer hususlar değerlendirilerek tedbirlerin sürdürülmesinin gerekli görüldüğü belirtildi.

    Buna göre, bütün orman alanlarına giriş ve çıkış yasağının, anız ve bitki örtüsü yakılmasının, düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yakıcı madde kullanılmasının, il genelindeki bütün mesire yerleri, piknik alanları, tabiat parkları ve milli parklardaki tüm alanlarda mangal, semaver, kamp ateşi, piknik ateşi ve kontrollü ateş yakılmasının yasaklanmasına ilişkin uygulamanın 1 Ekim'e kadar sürdürülmesine karar verildiği kaydedildi.

    İl genelindeki bütün ormanlık alanlarda ve çevresinde drone, İHA ve benzeri hava araçlarının uçurulmasının da süresiz yasaklandığı bildirildi.

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