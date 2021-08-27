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    • 27.08.2021 16:30
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    30 Ağustos yasak var mı? PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor?

    30 Ağustos yasak var mı? Aşı olmayan milyonlarca kişinin sosyal hayata karışması için PCR testi zorunluluğu uygulaması getirildi. Vatandaşlar PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. 30 Ağustos Pazartesi günü yasak olup olmayacağı ise merak edilen konulardan birisi oldu. Peki; 30 Ağustos yasak var mı? İşte, PCR testi zorunluluğu hakkında merak edilen bilgiler…

    takvim.com.tr
    30 Ağustos yasak var mı? PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor?

    30 Ağustos yasak var mı? PCR testi zorunluğu ne zaman başlıyor? 30 Ağustos Pazartesi günü PCR testi zorunluluğu uygulamasının hayata geçip geçmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aşı olmayan kişilere yönelik başlatılan uygulama kapsamında, vatandaşların sık sık PCR test sonucu vermesi gerekecek. Sonuçlara göre sosyal ortamlara giriş yapılabilecek. Peki; 30 Ağustos yasak var mı?

    PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek.

    Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.

    Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.

    Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

        Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek.

        Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülüyor. Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran tokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin vatandaşlara hatırlatılmasına yönelik çalışmalar, vali ve kaymakamların koordinasyonunda sürdürülecek.

        Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.
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