Azınlığın popüler ismi Fazıl Say Başkan Erdoğan'ın çizgisine geldi! CHP'li belediyelere ateş püskürdü

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say tatil beldelerindeki müzik yapan mekanlarda desibel ayarının çok yüksek olmasına çıkıştı. Say konser verdiği amfi tiyatrolarda diğer mekanların gürültüsünün kendi konserini bastırmasından oldukça şikatyetçi...
FAZIL SAY BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇİZGİSİNE GELDİ
Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan kararları duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" açıklamasına tepki gösteren CHP'liler, çaptan düşmüş sözde sanatçılar ve seküler muhalifler, "yaşam tarzımıza müdahale, ideoloji dayatması, gericilik" gibi tepkilerde bulunmuştu. Azınlık cephesinin, bir nevi kanaat önderi olan Fazıl Say hakkında ne diyeceği merak konusu oldu.
Instagram hesabından paylaşımda paylaşımda bulunan ve CHP'li belediyelere tepki gösteren Say şunları söyledi:
"Datça; Saat 21.10 Konserim başlamış, Chopin Noktürnler. Bir anda bir ses; bir gürültü patırtı, 200-300 metre ileride bir mekandan gelen canlı müzik sesi, amfi tiyatro inliyor, 2 müzik bir arada, piyanoyu zor duyuyoruz.
Chopin'in kemikleri sızladı.. Halbuki saat 22.00 de izinliymiş o mekan, Neyse 3-4 dakikaya kesiyor. (çünkü zabıta gelmiş)
"MEKANLAR EN ÇOK DESİBEL YAPMA YARIŞINDA"