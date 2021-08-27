Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.08.2021 16:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2021 16:24
    ABONE OL

    Raperin kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Pala'yı otel odasında öldüren Raperin kaç yaşında, gerçek ismi ne?

    Raperin kimdir, kaç yaşında? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Paylaş Benimle isimli programı izleyenler tarafından Raperin'in hayatı hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Kamoyuna 'İstanbul’da 401 No’lu odada cinayet randevusu!' başlıklı haberle yansıtılan olay programla birlikte yeniden gündeme geldi. 401 No’lu otel odasında Cüneyt Pala’yı öldürmek suçundan 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan öğretmen Dilek Demir, tüm yaşadıklarını programda anlattı.Peki, Raperin kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Pala'yı otel odasında öldüren Raperin kaç yaşında, gerçek ismi ne? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Raperin kimdir, kaç yaşında?

    Raperin kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Pala'yı otel odasında öldüren Raperin kaç yaşında, gerçek ismi ne? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Paylaş Benimle isimli programda tüm yaşadıklarını anlatan Raperin hakkında detaylı bilgiler arama motorunda sorgulanmaya başladı. Kamoyuna 'İstanbul'da 401 No'lu odada cinayet randevusu!' başlıklı haberle yansıtılan olay programla birlikte yeniden gündeme geldi. İşte konu hakkında detaylar!

    RAPERİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    İstanbul Taksim'de bir otelin 401 No'lu odasında randevulaştıkları Cüneyt Pala'yı Gülşah Mat'la birlikte bıçakla öldürmek suçundan 12.5 yıl hapis cezası alan öğretmen Dilek Demir, cinayetin işlendiği geçen hem öğretmenlik hem de profesyonel müzik yapıyordu.

    OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?

    İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Cüneyt Pala, Instagram'dan arkadaşlık talebi gönderdiği Van'da yaşayan anaokulu öğretmeni Dilek Demir'e, kendisini fotoğrafçı ve mankenlik ajansı sahibi olarak tanıtarak tanışmak ve çalışmak istediğini söyledi. Kariyer planları yapan Demir, teklifi kabul edip İstanbul'a gitti. Pala, otel odasında Demir'in fotoğraflarını çekti, bunun karşılığında da 30 bin TL aldı. Demir'in beklediği iş bir türlü gelmeyince ikili arasında tartışma başladı. Kaptırdığı parayı almak isteyen Demir, sahte bir hesap açarak Pala'nın takip ettiği kızlarla iletişime geçti. Bu kişilerden 22 yaşındaki öğrenci Gülşah Şat da kandırılmıştı.

        Demir'in amacı, parasını ve Pala'nın çektiği mayolu fotoğraflarını almaktı. Şat ise çıplak fotoğraflarını geri almak istiyordu. İkili bir plan yapıp Pala'yı Taksim'deki otelin 401 No'lu odasına çağırdı. Odaya giden Pala, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Her 2 kadın da tutuklandı. Yapılan duruşmalarda kendilerini savunduklarını kaydeden kadınların tahliye talebi reddedildi. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün yapılan son duruşmada, Demir sürekli gözyaşı döktü. "Her şeyimi kaybettim" diyen öğretmen Demir'in 2 ay önce de 13 yaşındaki kızı Berfin'i kaybettiği ortaya çıktı. Mahkeme, Dilek Demir ve Gülşah Şat hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aygün’den’den YKS tercih sonuçları açıklaması
        Haberler Güncel Raperin kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Pala'yı otel odasında öldüren Raperin kaç yaşında, gerçek ismi ne?
            SON DAKİKA