Raperin kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Pala'yı otel odasında öldüren Raperin kaç yaşında, gerçek ismi ne? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Paylaş Benimle isimli programda tüm yaşadıklarını anlatan Raperin hakkında detaylı bilgiler arama motorunda sorgulanmaya başladı. Kamoyuna 'İstanbul'da 401 No'lu odada cinayet randevusu!' başlıklı haberle yansıtılan olay programla birlikte yeniden gündeme geldi. İşte konu hakkında detaylar!
RAPERİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
İstanbul Taksim'de bir otelin 401 No'lu odasında randevulaştıkları Cüneyt Pala'yı Gülşah Mat'la birlikte bıçakla öldürmek suçundan 12.5 yıl hapis cezası alan öğretmen Dilek Demir, cinayetin işlendiği geçen hem öğretmenlik hem de profesyonel müzik yapıyordu.
OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?
İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Cüneyt Pala, Instagram'dan arkadaşlık talebi gönderdiği Van'da yaşayan anaokulu öğretmeni Dilek Demir'e, kendisini fotoğrafçı ve mankenlik ajansı sahibi olarak tanıtarak tanışmak ve çalışmak istediğini söyledi. Kariyer planları yapan Demir, teklifi kabul edip İstanbul'a gitti. Pala, otel odasında Demir'in fotoğraflarını çekti, bunun karşılığında da 30 bin TL aldı. Demir'in beklediği iş bir türlü gelmeyince ikili arasında tartışma başladı. Kaptırdığı parayı almak isteyen Demir, sahte bir hesap açarak Pala'nın takip ettiği kızlarla iletişime geçti. Bu kişilerden 22 yaşındaki öğrenci Gülşah Şat da kandırılmıştı.