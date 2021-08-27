Raperin kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Pala'yı otel odasında öldüren Raperin kaç yaşında, gerçek ismi ne?

OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?

İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Cüneyt Pala, Instagram'dan arkadaşlık talebi gönderdiği Van'da yaşayan anaokulu öğretmeni Dilek Demir'e, kendisini fotoğrafçı ve mankenlik ajansı sahibi olarak tanıtarak tanışmak ve çalışmak istediğini söyledi. Kariyer planları yapan Demir, teklifi kabul edip İstanbul'a gitti. Pala, otel odasında Demir'in fotoğraflarını çekti, bunun karşılığında da 30 bin TL aldı. Demir'in beklediği iş bir türlü gelmeyince ikili arasında tartışma başladı. Kaptırdığı parayı almak isteyen Demir, sahte bir hesap açarak Pala'nın takip ettiği kızlarla iletişime geçti. Bu kişilerden 22 yaşındaki öğrenci Gülşah Şat da kandırılmıştı.