Alpay Kalyon, İzmir'de katledildi! Ağabeyi Alper Kalyon, herkesin merak ettiği o soruyu dile getirdi

Eğlence mekanlarındaki vale dehşetinin sonu gelmedi. Olayın adresi bu kez İzmir Çeşme'ydi. Alpay Kalyon (33), 21 Ağustos'ta eski eşi Sırma Akman ve arkadaşı Yiğit Lavaşçı'yla Alaçatı'da bir mekana gitti. Gece boyu dans etti, eğlendi. Mekandan çıkarken sevgilisi tarafından darp edilen kadını kurtarmak istedi. Yaşanan kavgada, mekanın valeleri Faruk Baştosun (28) ile Maşallah Türkmen (32) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. İki cani tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeşini kaybetmenin acısını yaşayan Alper Kalyon, "Alpay şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken canından oldu. Nasıl oluyor da mekan çalışanları şiddet gören kadını kurtarmaya çalışan kardeşime saldırıyor? Buna anlam veremiyorum... Kardeşim kalleşçe öldürüldü. Alpay karıncanın canı incinsin istemezdi. Haksızlığa tahammülü yoktu. Adalete güveniyoruz. Şüphelilerin gereken en ağır cezayı alacaklarını düşünüyorum" dedi.