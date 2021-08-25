Türkiye'de üretilen yerli ve milli elektrikli traktörlere yoğun ilgi! Her yanını incelediler

1 milyon hektarın üzerindeki tarım arazisiyle biliyoruz ki Sivas tarım alanında çok büyük ve önemli potansiyele sahip bir ildir. Bizler bu potansiyelin en üst düzeyde kullanılması için valiliğimiz ve kurumlarımız öncülüğünde birçok projeyi hayata geçirdik. Valiliğimiz, özel idaremiz ve belediyemizle ortak yürüttüğümüz projelerle devamlı bir suretle çiftçilerimizin, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.