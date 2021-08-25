Türkiye'de üretilen yerli ve milli elektrikli traktörlere yoğun ilgi! Her yanını incelediler

Sivas'ta 7'nci Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, törenle açıldı. Fuarda, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait yerli ve milli elektrikli traktörler yoğun ilgi gördü. 4 Eylül Stadyumu yanına kurulan fuarın açılışına Sivas Vali Vekili Yeliz Yıldızhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.
Fuarda ilin yöresel lezzetleri, tarım alanındaki faaliyetlerini anlatan stantlar açıldı. Fuarda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait ilk yerli ve milli elektrikli traktörlerin iki modeli de yer aldı. İlk olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait tarım arazilerinde kullanılan traktörler fuara gelen çiftçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
Açılışta konuşan Vali Vekili Yeliz Yıldızhan, "Küresel ölçekte tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün giderek öneminin arttığı bir yüzyılda yaşadığımız bu salgın tarım ve tarıma dayalı sektörlerin gelecekteki en önemli değerimiz olacağını göstermiştir. Sivas potansiyelin farkında tüm kurumları ve sivil toplum örgütleriyle hedef birlikteliğini saplamış ve ortak akılla yönetilen bir şehirdir.