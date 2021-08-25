Sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu? PCR testi nerelerde yapılıyor? PCR testi yaptırmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Milyonlarca aşı olmayan vatandaşa PCR testi zorunluluğu geldi. Vatandaşların sosyal alanlara girmesi için test yaptırması gerekecek. Peki; sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu?
SAĞLIK OCAĞINDA PCR TESTİ YAPILIYOR MU?
Sağlık ocağında PCR testi yapılamıyor. PCR testi devlet hastanelerinde ve özel kliniklerde yaptırılıyor.
PCR TESTİ ÜCRETSİZ Mİ?
PCR testleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve kurumlarda ücretsiz olarak yapılır. Ancak özel klinikler ve hastaneler bu test için ücret istemektedir. Sağlık Bakanı Koca "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.