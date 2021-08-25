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    • 25.08.2021 17:16
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    Sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu? PCR testi nerelerde yapılıyor?

    Sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu? PCR testi nerelerde yapılıyor? Sağlık ocağında test yaptırılıp yaptırılmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Öğretmenlerle başlayan PCR testi zorunluluğu birçok kişiye gerekli olacak. PCR testi yaptırması gereken vatandaşlar ise bu testleri nerede yaptırabileceğini merak ediyor. Peki; sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu?

    takvim.com.tr
    Sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu? PCR testi nerelerde yapılıyor?

    Sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu? PCR testi nerelerde yapılıyor? PCR testi yaptırmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Milyonlarca aşı olmayan vatandaşa PCR testi zorunluluğu geldi. Vatandaşların sosyal alanlara girmesi için test yaptırması gerekecek. Peki; sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu?

    SAĞLIK OCAĞINDA PCR TESTİ YAPILIYOR MU?

    Sağlık ocağında PCR testi yapılamıyor. PCR testi devlet hastanelerinde ve özel kliniklerde yaptırılıyor.

    PCR TESTİ ÜCRETSİZ Mİ?

    PCR testleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve kurumlarda ücretsiz olarak yapılır. Ancak özel klinikler ve hastaneler bu test için ücret istemektedir. Sağlık Bakanı Koca "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

        PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

        Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir test ile teşhis konulur. Bu test sayesinde virüsün genetik parmak izi belirlenir. Koronovirüsü, birkaç farklı virüsün birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kolay yolla bulaşan bir hastalık değildir. Hastalığın bulaşması için birkaç virüse aynı anda maruz kalmak gerekmektedir.

        Corona belirtileri gösteren biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani "besi" ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor. Labratuvarda çıkan sonuca göre kişinin pozitif ya da negatif olduğu belli olur.
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        Haberler Güncel Sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu? PCR testi nerelerde yapılıyor?
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