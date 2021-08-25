YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı geldi mi? 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı günün en çok araştırılan konularından birisi. Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler YKS üniversite tercih sonuçlarına çevrildi. Geçen yıl 26 Ağustos'ta açıklanan sonuçların ardından bu yıl da aynı tarihte sonuç açıklanması bekleniyor. Peki; 2021 YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı?
YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA!
YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı henüz erişime açılmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu yıl konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.
2021 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.