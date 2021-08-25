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    • 25.08.2021 17:41
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    YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı geldi mi? 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

    2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. 2021 YKS sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz yıl YKS sonuçları 26 Ağustos’ta açıklanmıştı. Dolayısıyla bu yıl da aynı tarihte beklenti yükseldi. Peki; 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    takvim.com.tr
    YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı geldi mi? 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

    YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı günün en çok araştırılan konularından birisi. Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler YKS üniversite tercih sonuçlarına çevrildi. Geçen yıl 26 Ağustos'ta açıklanan sonuçların ardından bu yıl da aynı tarihte sonuç açıklanması bekleniyor. Peki; 2021 YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı?

    YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA!

    YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı henüz erişime açılmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu yıl konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

    2021 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

    YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER!

        -Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        -Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        -Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

        -Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

        -Nüfus cüzdan fotokopisi

        -6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        -Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

        -Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)
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        Haberler Güncel YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı geldi mi? 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
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