Ek tercih ücretleri hangi bankaya yatırılacak? 2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar?

YKS ÜNİVERSİTE 2. TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR, HANGİ BANKAYA?

YKS ek tercihler için kılavuz henüz yayımlanmadı. ÖSYM YKS ek tercih bilgilerinin bulunduğu kılavuzu Eylül ayı içerisinde yayımlayacak. Kılavuzın paylaşılmasıyla birlikte ek tercih ücretleri hakkında tüm detaylar belli olacak. Öte yandan 2020 yılında YKS ek tercih ücreti 20 TL'ydi. Bu yıl da bu rakamlarda bir ücret alınabilir. Ücret ödemesi, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı /banka kartıyla da yapılabilecek.

Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödemeniz gerekiyor.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme ücreti alınır.