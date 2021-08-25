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    Ek tercih ücretleri hangi bankaya yatırılacak? 2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar?

    YKS ek tercih ücreti ne kadar 2021? YKS tercih döneminde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ek tercih için kolları sıvayacak. Bu kapsamda, boş kontenjanlar için tercih sürecinin başlamasının ardından öğrenciler başvurularını yapmaya başlayacak. Her sene olduğu gibi bu sene de 2. tercihlerde adaylardan YKS ek tercih ücreti alınacak. Peki, YKS ek tercih ücreti ne kadar 2021? YKS ek yerleştirme ücreti kaç para, hangi bankaya yatırılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Ek tercih ücretleri hangi bankaya yatırılacak 2021?

    YKS ek tercih ücretleri ne kadar? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başladı. YKS ek tercihlere başvuru yapmak isteyen adaylar ek tercih ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Boş kalan kontenjanlar için öğrenciler tercihlerini yapacak. Böylelikle lisans ve önlisans bölümlerine yerleştirmeler tamamlanacak. Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecek.

    2021 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    ÖSYM, YKS ek tercihlerin başlayacağı tarihi henüz duyurmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihler 17 Eylül ve 23 Eylül tarihleri aralığında alınmıştı. 2021 yılında da bu tarihler arasında yapılması bekleniyor.

    YKS ÜNİVERSİTE 2. TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR, HANGİ BANKAYA?

    YKS ek tercihler için kılavuz henüz yayımlanmadı. ÖSYM YKS ek tercih bilgilerinin bulunduğu kılavuzu Eylül ayı içerisinde yayımlayacak. Kılavuzın paylaşılmasıyla birlikte ek tercih ücretleri hakkında tüm detaylar belli olacak. Öte yandan 2020 yılında YKS ek tercih ücreti 20 TL'ydi. Bu yıl da bu rakamlarda bir ücret alınabilir. Ücret ödemesi, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı /banka kartıyla da yapılabilecek.

    Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödemeniz gerekiyor.
    Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme ücreti alınır.

        YKS ek tercih ücreti yatırılacak bankalar;

        Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
        ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
        *Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.
        Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

        YKS EK TERCİHLERİ KİMLER YAPABİLECEK?

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), konuya ilişkin şunları kaydetti;

        "Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkanı verilmiştir. Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar 'önlisans programlarında', AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar 'lisans programlarında' boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir."
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