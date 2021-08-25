Ek tercih ücretleri hangi bankaya yatırılacak? 2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar?

YKS ek tercih ücretleri ne kadar? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başladı. YKS ek tercihlere başvuru yapmak isteyen adaylar ek tercih ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Boş kalan kontenjanlar için öğrenciler tercihlerini yapacak. Böylelikle lisans ve önlisans bölümlerine yerleştirmeler tamamlanacak. Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecek.
2021 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM, YKS ek tercihlerin başlayacağı tarihi henüz duyurmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihler 17 Eylül ve 23 Eylül tarihleri aralığında alınmıştı. 2021 yılında da bu tarihler arasında yapılması bekleniyor.
YKS ÜNİVERSİTE 2. TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR, HANGİ BANKAYA?
YKS ek tercihler için kılavuz henüz yayımlanmadı. ÖSYM YKS ek tercih bilgilerinin bulunduğu kılavuzu Eylül ayı içerisinde yayımlayacak. Kılavuzın paylaşılmasıyla birlikte ek tercih ücretleri hakkında tüm detaylar belli olacak. Öte yandan 2020 yılında YKS ek tercih ücreti 20 TL'ydi. Bu yıl da bu rakamlarda bir ücret alınabilir. Ücret ödemesi, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı /banka kartıyla da yapılabilecek.
Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödemeniz gerekiyor.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme ücreti alınır.