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    • Güncel
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    • 25.08.2021 09:11
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    Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış kapıda! (25 Ağustos hava durumu)

    Son dakika haberi... Hava durumunu araştıran vatandaşlara Meteoroloji'den beklenen haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre yurt genelinde hava durumu tahmini.

    Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış kapıda!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



        Ankara: Az bulutlu 34
        İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32


        İzmir: Az bulutlu ve açık 32
        Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

        Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış kapıda!


        Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu 35
        Samsun: Parçalı ve bulutlu 29


            Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



            Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
            Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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