Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış kapıda! (25 Ağustos hava durumu)



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27







Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN