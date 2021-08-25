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    2021 YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM son dakika duyurular! Üniversite YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2021 YKS tercih dönemi 20 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Günlerdir büyük bir merakla tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar ÖSYM tarafından gelecek son dakika duyurularını takip ediyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar hangi üniversiteye yerleştiğini öğrenebilecek. Özellikle Twitter üzerinden paylaşımda bulunan adaylar ÖSYM'ye çağrı yaparak sonuçların açıklanmasını istiyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    2021 YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversiteye gidecek adaylar büyük bir heyecan ve merakla tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Haziran ayında 3 oturumda gerçekleşen YKS sınavının tercih sonuçlarının bu hafta içinde duyurulması bekleniyor. Öte yandan, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar!

    YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

    YKS tercih sonuçları için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. Açıklamanın bugün veya yarın yapılacağı tahmin ediliyor. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK, NEREDEN SORGULANACAK?

    YKS tercih sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS tercih sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra sorgulayabilecek.

    ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU

    YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

        ÜNİVERSİTE KAZANAN ADAYLARDAN HANGİ BELGELER İSTENECEK?

        a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangiokul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

        e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

        Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

        Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim KuruluBaşkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

        EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

        Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

        Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

        Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
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        Haberler Güncel 2021 YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM son dakika duyurular! Üniversite YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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