2021 YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM son dakika duyurular! Üniversite YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversiteye gidecek adaylar büyük bir heyecan ve merakla tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Haziran ayında 3 oturumda gerçekleşen YKS sınavının tercih sonuçlarının bu hafta içinde duyurulması bekleniyor. Öte yandan, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar!
YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?
YKS tercih sonuçları için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. Açıklamanın bugün veya yarın yapılacağı tahmin ediliyor. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK, NEREDEN SORGULANACAK?
YKS tercih sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS tercih sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra sorgulayabilecek.
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.