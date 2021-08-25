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    • 25.08.2021 16:39
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    Aşı olmak zorunlu mu? Aşı zorunluluğu olan meslekler hangileri? Kimlere aşı zorunlu?

    Aşı olmak zorunlu mu? Aşıyla ilgili alınan kararlarla birlikte aşı zorunluluğu olan meslekler arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Kimlere aşı zorunlu sorusuna yoğun şekilde yanıt aranıyor. Ülkemizde milyonlarca kişi henüz aşı olmazken, birçok yere giriş için de aşı zorunluluğu getirildi. Toplum sağlığını korumak adına uygulanacak aşılama zorunluluğuyla ilgili detaylar da gün geçtikçe belli oluyor. Peki; aşı zorunluluğu olan meslekler hangileri?

    takvim.com.tr
    Aşı olmak zorunlu mu? Aşı zorunluluğu olan meslekler hangileri? Kimlere aşı zorunlu?

    Aşı zorunluluğu olan meslekler hangileri? Kimlere aşı zorunlu? Aşı olmak zorunlu mu? Aşı zorunluluğu hakkında merak edilen detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. Milyonlarca kişiye henüz aşılama yapılmamasından dolayı aşı zorunluluğu olan meslekler arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Birçok kişiye aşı olmak zorunlu kılındı. Peki; aşı olmak zorunlu mu?

    AŞI OLMAK ZORUNLU MU?

    Kabine kararlarının açıklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı. Genelgeye göre, sinema, konser ve tiyatro gibi toplulukların bulunduğu mekanlardaki etkinliklere katılan aşı olmayan kişilerin, PCR testi sunması gerekiyor.

    Uçak ve şehirlerarası yolculuklarda da aşı olmayan vatandaşlardan da zorunlu olarak PCR testi istenecek.

    Aşı olmayanlar için getirilecek PCR testi zorunluluğu şu alanlarda uygulanacak:

    Üniversite öğrencileri ve çalışanları

    Yüz yüze eğitim verecek öğretmen ve personel

    Uçak seyahatleri

    Konser, tiyatro, sinema gibi toplu faaliyetler

    Şehirler arası otobüs yolculuğu

        SAĞLIK OCAĞINDA PCR TESTİ YAPILIYOR MU?

        Sağlık ocağında koronavirüs PCR testi henüz yapılamıyor. PCR testi devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde yaptırılıyor.

        PCR TESTİ ÜCRETİ

        PCR testleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve kurumlarda ücretsiz olarak yapılır. Ancak özel klinikler ve hastaneler bu test için ücret istemektedir.

        Sağlık Bakanı Koca "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.
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