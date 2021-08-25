Aşı olmak zorunlu mu? Aşı zorunluluğu olan meslekler hangileri? Kimlere aşı zorunlu?

Aşı zorunluluğu olan meslekler hangileri? Kimlere aşı zorunlu? Aşı olmak zorunlu mu? Aşı zorunluluğu hakkında merak edilen detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. Milyonlarca kişiye henüz aşılama yapılmamasından dolayı aşı zorunluluğu olan meslekler arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Birçok kişiye aşı olmak zorunlu kılındı. Peki; aşı olmak zorunlu mu?
AŞI OLMAK ZORUNLU MU?
Kabine kararlarının açıklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı. Genelgeye göre, sinema, konser ve tiyatro gibi toplulukların bulunduğu mekanlardaki etkinliklere katılan aşı olmayan kişilerin, PCR testi sunması gerekiyor.
Uçak ve şehirlerarası yolculuklarda da aşı olmayan vatandaşlardan da zorunlu olarak PCR testi istenecek.
Aşı olmayanlar için getirilecek PCR testi zorunluluğu şu alanlarda uygulanacak:
Üniversite öğrencileri ve çalışanları
Yüz yüze eğitim verecek öğretmen ve personel
Uçak seyahatleri
Konser, tiyatro, sinema gibi toplu faaliyetler
Şehirler arası otobüs yolculuğu