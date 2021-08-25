Aşı olmak zorunlu mu? Aşı zorunluluğu olan meslekler hangileri? Kimlere aşı zorunlu?

Aşı zorunluluğu olan meslekler hangileri? Kimlere aşı zorunlu? Aşı olmak zorunlu mu? Aşı zorunluluğu hakkında merak edilen detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. Milyonlarca kişiye henüz aşılama yapılmamasından dolayı aşı zorunluluğu olan meslekler arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Birçok kişiye aşı olmak zorunlu kılındı. Peki; aşı olmak zorunlu mu?