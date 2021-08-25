CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 20 yıldır yönettiği Bakırköy Belediyesini hizmet etmemekle suçladı

Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olan belediyelerde vatandaşlar hizmet alamamaktan şikayetçiyken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tüm şikayetleri teyit edecek bir açıklama geldi.

20 yıldır CHP yönetiminde olan Bakırköy'ün videosunu paylaşan İmamoğlu, "Bu cadde 25 yıldan fazladır hizmet görmemişti. Bakırköy İncirli Caddesi'ni yaya odaklı olarak baştan sona yeniliyor, altyapı sorununu çözüyor, trafiği düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

ADETA ELEŞTİRİLERİ TEYİT ETTİ

İmamoğlu'nun sosyal medya üzerinden sözde 'Hizmet yapıyoruz' paylaşımına büyük bir tepki geldi. Kendi partisinin belediyesini yere gömen İmamoğlu'nun paylaşıma 'Ekrem bey, Bakırköy 25 yıldır CHP'de' yorumu yapıldı.

HAKLISINIZ HİÇBİR HİZMET YAPILMADI

AK Parti Bakırköy İlçe Belediyesi Meclis Üyesi Halit Cebeci, "Bakırköy 20 yıldır CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor haklısınız hiçbir hizmet yapılmadı üstelik yapmaya çalıştıklarınızı da yüzünüze gözünüze bulaştırdınız" dedi.