Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Tahliye operasyonu 24-36 saat içinde tamamlanacak

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine tahliyesine ilişkin açıklamada bulundu. Kalın "24-36 saat içerisinde tahliye operasyonu tamamlanmış olacak" dedi.

ASKERLERİMİZİ TEHLİKEYE ATACAK BİR SÜRECİN İÇİNDE OLMAYIZ

Süreci çok yakın bir şekilde takip ettik. Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık. Biz orada askerlerimizi tehlikeye atacak bir süreç içinde olmayacağımızı ifade ettik.

Biz tüm planlarımızı yapmıştık. Askerlerimizin tahliye edilmesiyle ilgili hazırlıklar bir süredir devam ediyordu. Askerimiz orada büyük bir başarı sergiledi. Görevlerini yapmış bir şekilde askerimiz ülkesine dönüyor.

Bugün bir uçak kalkmış durumda. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir.

HAVALİMANININ İŞLETMESİNE DEVAM EDEBİLİRİZ

Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Sivil uzmanlarımız havalimanı için destek verebilir. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Bunu Türkiye'nin devam ettirmesi konusunda bir irade de ortaya koyuyorlar.

Afganların yaşadığı insani dramı gözardı etmemek lazım. Kabil Havalimanı'nda ilk günlerde yaşanan dramı gördük.

Havalimanında güvenliğin sağlanması gerekiyor. Bunun detayları konuşulacak ama bir güvenlik yapısı kurulması gerekiyor. Taliban'ın böyle bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum Onlar da muhtemelen bir hizmet talebinde bulunacaklar. Havalimanının tamamen devre dışı kalması onların da isteyeceği bir durum değil.

SÜRECİN İÇİNDE KALARAK TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Afganistan'ın etnik, mezhebi yapısını hatırlamakta fayda var. Burada mutlaka herkesin bir temsiliyetinin olması büyük önem arz ediyor. Ortaya çıkacak hükümetin yapacakları önemli olacak. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ortaya çıkacak tabloyu görmek gerekiyor. Sürecin tümüyle dışında kalmak rasyonel değil, içinde kalarak takipçisi olacağız.

Afganistan'da yaşanan bir istikrarsızlık her yeri, herkesi etkiliyor.

Taliban'la istihbarat ve Dışişleri'nden görüşmeler yapıldı. Birkaç koldan görüşmeler devam ediyor.

TÜRKİYE HİÇ KİMSENİN GÖÇ AMBARI DEĞİLDİR

Göç olmaması için diplomatik temaslarımıza devam ediyoruz. Göç meselesinde bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.

Türkiye göç meselesinde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Yasal olmayan göç için yeni tedbirler aldık. Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir. İranlı yetkililerle göç durumu sürekli görüşülüyor."