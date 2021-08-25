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    • 25.08.2021 20:58
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    26 Ağustos YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    26 Ağustos YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milyonlarca öğrenci üniversite tercihlerini tamamlandıktan sonra sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS sonuçları 26 Ağustos itibariyle açıklanmıştı. Bu nedenle YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki; YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    26 Ağustos YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? 26 Ağustos YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversitelere giriş yapma hayalleri kuran milyonlarca öğrenci tercihlerini günler öncesinden tamamlamıştı. Tercih döneminin sona ermesiyle birlikte arama motorlarında sık sık YKS tercih sonuçları araştırması yapılıyor. Peki; YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 26 Ağustos YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevapları!

    YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

    26 Ağustos itibariyle YKS tercih sonuçlarının açıklanacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 26 Ağustos tarihinde açıklama gelmişti. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden yapabilirsiniz.

    SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre açıklanan sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar 6-10 Eylül tarihleri arasında resmi kayıt işlemlerini 4-8 Eylül tarihleri arasında ise elektronik kayıt işlemlerini yapacaklardır açıklamasında bulundu.

    Bu açıklama göre YKS tercih sonuçlarının en geç önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar erişime açması bekleniyor.

        ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER!

        a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangiokul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

        e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

        Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

        Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim KuruluBaşkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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        Haberler Güncel 26 Ağustos YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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