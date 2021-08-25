26 Ağustos YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? 26 Ağustos YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversitelere giriş yapma hayalleri kuran milyonlarca öğrenci tercihlerini günler öncesinden tamamlamıştı. Tercih döneminin sona ermesiyle birlikte arama motorlarında sık sık YKS tercih sonuçları araştırması yapılıyor. Peki; YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 26 Ağustos YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevapları!
YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?
26 Ağustos itibariyle YKS tercih sonuçlarının açıklanacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 26 Ağustos tarihinde açıklama gelmişti. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden yapabilirsiniz.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre açıklanan sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar 6-10 Eylül tarihleri arasında resmi kayıt işlemlerini 4-8 Eylül tarihleri arasında ise elektronik kayıt işlemlerini yapacaklardır açıklamasında bulundu.
Bu açıklama göre YKS tercih sonuçlarının en geç önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar erişime açması bekleniyor.