Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.08.2021 18:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2021 18:53
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir görüşme yaptı. Erdoğan, ayrıca düzenlenen bölge valileri toplantısına liderlik yaptı.

    Başkan Erdoğan Ahlat’ta bölge valileriyle bir araya geldi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen bölge valileri toplantısına başkanlık etti. Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'a gelen Başkan Erdoğan, bölge valileriyle görüştü.

    Toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de katıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi
        SON DAKİKA