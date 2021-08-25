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    • 25.08.2021 18:54
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    Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik ücretleri değişti mi?

    Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik ücretleri merak edilen konulardan birisi oldu. 6. dönem toplu sözleşme metninin açıklanmasıyla birlikte 2022 ve 2023 yıllarında kamu personelinin aylıklarına uygulanacak zam da belli oldu. Bu zamdan etkilenecek ücretlerin başında ise bedelli askerlik ücretinin geldiği öğrenildi. Peki; bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik ücretleri değişti mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik ücretleri değişti mi?

    Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik ücreti arama motorlarında sorgulanıyor. Bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara kötü haber geldi. 2022 yılı Ocak ayından itibaren bedelli askerlik yapacakların ödeyecekleri miktarın değişeceği öğrenildi. Enflasyon farkı ve yapılan memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti değişecek.

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

    2022 ve 2023 yıllarında kamu personelinin aylıklarına uygulanacak olan artışı içeren 6. dönem toplu sözleşme metni açıklandı. Sözleşmede yer alan maaş katsayısına göre 2022 yılı Ocak ayından itibaren bedelli askerlik yapacakların ödeyecekleri tutarlar da artacak. Enflasyon farkının oluşması halinde toplu sözleşme metninde yer alan maaş katsayısı daha da artacağı için ödenecek bedelli askerlik tutarı da yükselecek.

    Asker Alma Kanunu'nun bedelli askerlik başlıklı 9 uncu maddesine göre; bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadardır.

    Bu hüküm gereğince bedelli askerlik yapacak kamu personeli dahil birçok vatandaşın bedelli askerlik tutarı Temmuz ayı sonrasında 240.000 *0,188787 = 45.308,8 TL olmuştur.

    BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

    Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

    Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

    Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi) ve askerlik şubelerinden duyuruldu.

        BAŞVURU YAPANLARDA ARANAN ŞARTLAR

        Yoklama yaptırmayanların öncelikle "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekiyor.

        Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

        2002 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.

        2021 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.
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