Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik ücretleri değişti mi?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2022 ve 2023 yıllarında kamu personelinin aylıklarına uygulanacak olan artışı içeren 6. dönem toplu sözleşme metni açıklandı. Sözleşmede yer alan maaş katsayısına göre 2022 yılı Ocak ayından itibaren bedelli askerlik yapacakların ödeyecekleri tutarlar da artacak. Enflasyon farkının oluşması halinde toplu sözleşme metninde yer alan maaş katsayısı daha da artacağı için ödenecek bedelli askerlik tutarı da yükselecek.

Asker Alma Kanunu'nun bedelli askerlik başlıklı 9 uncu maddesine göre; bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadardır.

Bu hüküm gereğince bedelli askerlik yapacak kamu personeli dahil birçok vatandaşın bedelli askerlik tutarı Temmuz ayı sonrasında 240.000 *0,188787 = 45.308,8 TL olmuştur.