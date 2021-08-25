Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? aolweb.aol.meb.gov.tr: MEB AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. MEB tarafından düzenlenen AÖL ek sınavları 20 Ağustos'ta tamamlandı. Ancak gelen duyuru ile, sınava giremeyen öğrenciler AÖL ek sınavlarına 27 - 29 Ağustos arasında girebilecekleri belirtildi. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında detaylar!
AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL ek sınav sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.
AÖL EK SINAV KAYIT YENİLEME TARİHLERİ VE SINAV TARİHLERİ UZATILDI
Açık öğretim lisesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ek sınavına ait kayıt yenileme işlemleri 9-13 ağustos 2021 tarihleri arasında yapılmıştı.
Ancak yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları halde sınava giremediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
"Afet bölgelerindeki il milli eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas halindeyiz. İl milli eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık. Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos'ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav 27 Ağustos saat 09.30'dan 29 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun."