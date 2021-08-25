Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz'ın konukla İngilizce konuştuğu yayın ortaya çıktı

Dün Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu programa katılan Şanlıurfalı ailenin üyelerinden biri Kürtçe konuştu.
Katıldığı yayında yeğenleriyle Kürtçe konuşan kadın, Didem Arslan Yılmaz tarafından yayından atıldı.
Didem Arslan Yılmaz, gelen eleştirilere Twitter hesabından yaptığı 8 maddelik açıklamayla cevap verdi ve özür diledi.
Didem Arslan Yılmaz özür diledi
Yayından alınan kadının konuşulanları gizlemek istediğini bu yüzden Türkçe yerine Kürtçe konuşmak istediğini ifade eden Didem Arslan Yılmaz, kadını Kürt olduğu için değil küfrettiği için yayından aldığını söyledi.
KIZLARA TÜRKÇE HAKARETLER ETTİ
Didem Arslan Yılmaz, şunları söyledi:
"1-Dünkü yayınımıza, Urfa'dan gelen Hayriye Taşcı, "babası benden 4 aylık bebeğimi kaçırıyor, bana yardım edin"diyerek, ablası Ayfer Taşcı ile birlikte programımıza katıldı. Kızlar aileleri tarafından tehdit aldıklarını söyleyip, öldürülmekten korkuyorlardı.
2- Yayın devam ederken kızların Halası Türkan hanım yayına bağlanmak istedi. Yeğenleriyle şakır şakır türkçe konuştu, önce kızlara türkçe hakaretler etti. Sonra da aniden kızlarla kürtçe konuşmak istediğini söyledi.
KÜRTÇE KONUŞARAK GİZLEMEK İSTEDİ
3- Hala Türkan hanım, benim ve seyircimin kızlarla konuşmasını anlamamızı istemedi. Yeğenleriyle kürtçe konuşarak, konuşulanları gizlemek istedi. Halanın bizden önceden tercüman talebi de olmadı.
KÜRT OLDUĞU İÇİN YAYINDAN ALDIRMADIM
4-Türkan hanımı, kürt olduğu için yayından aldırmadım. Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına konuk etmezdim.
5- Kürtçeye bir tepkim olamaz. Yayında doğu dili diye hiçbir ifadem de yok….