Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz'ın konukla İngilizce konuştuğu yayın ortaya çıktı

Yayından alınan kadının konuşulanları gizlemek istediğini bu yüzden Türkçe yerine Kürtçe konuşmak istediğini ifade eden Didem Arslan Yılmaz, kadını Kürt olduğu için değil küfrettiği için yayından aldığını söyledi.

KIZLARA TÜRKÇE HAKARETLER ETTİ

Didem Arslan Yılmaz, şunları söyledi:

"1-Dünkü yayınımıza, Urfa'dan gelen Hayriye Taşcı, "babası benden 4 aylık bebeğimi kaçırıyor, bana yardım edin"diyerek, ablası Ayfer Taşcı ile birlikte programımıza katıldı. Kızlar aileleri tarafından tehdit aldıklarını söyleyip, öldürülmekten korkuyorlardı.