Her şey yeşil vatan için! 273 milyon fidan üretimi gerçekleştirildi

Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarının izlerini silmek, özel ağaçlandırma teknikleri ile orman alanlarını yeniden yeşertmek için OGM'ye ait orman fidanlıklarında çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.
Fidanlıklarda ısı, nem ve gübre dengesine dikkat edilerek büyütülen fidanlar, yurdun dört bir yanında hem orman yangınları ile zarar gören alanlara hem de ormanlaştırılan alanlara dikiliyor.
1000 FARKLI TÜRDE FİDAN YETİŞTİRİLİYOR
Ağaçlandırma çalışmalarının olmazsa olmazı olan fidanlar çam, sedir, ladin, ardıç, servi gibi ibreli; meşe, kayın, akçaağaç, ıhlamur, kestane, dişbudak, çınar gibi yapraklı; badem, ceviz, zeytin, alıç, hünnap, keçiboynuzu, iğde, kuşburnu gibi gelir getirici türlerde yetiştiriliyor.