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    • 24.08.2021 21:02
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu | Günlük Covid-19 tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.



    "YARIN DAHA AĞIR YÜKLER TAŞIYABİLİRİZ"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günlük vaka tablosunu değerlendirdi.

    Bakan Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım" ifadelerini kullandı.




    DÜNYADA 7. SIRADAYIZ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda, "Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sıradayız" açıklamasında bulundu.

        23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu | Günlük Covid-19 tablosu
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