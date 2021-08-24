Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu | Günlük Covid-19 tablosu





Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.





"YARIN DAHA AĞIR YÜKLER TAŞIYABİLİRİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günlük vaka tablosunu değerlendirdi.



Bakan Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım" ifadelerini kullandı.