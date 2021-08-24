"YARALI VE CAN KAYBI YOK"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 15.15'te alınan bir ihbarda, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PANİK ANLARI KAMERADA

Ekiplerin çalışmaları devam ederken, çökmenin hemen ardından yaşanan panik kameralara yansıdı.