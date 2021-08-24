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    • 24.08.2021 16:56
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    Son dakika: Masko Sanayi Sitesi'nde bina çöktü! Valilikten açıklama geldi

    Son dakika haberine göre İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde bir binanın çöktüğü belirtiliyor. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Bugün saat 15.15’te alınan bir ihbarda, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Sanayi sitesinde bina çöktü! Ekipler bölgede

    Son dakika haberine göre Başakşehir'deki Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya mağazası çöktü.

    Alınan bilgiye göre, İkitelli'de Masko Mobilyacılar Sitesinde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

    İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi, çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı.

    İkitelli Masko'da panik anları kamerada! Çığlıklar atarak fenalaştı

    İş yeri yetkililerinden çökme anında binada kimsenin bulunmadığına ilişkin bilgi alan ekipler, tedbir amaçlı incelemelerini sürdürüyor.

        "YARALI VE CAN KAYBI YOK"
        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

        "Bugün saat 15.15'te alınan bir ihbarda, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        PANİK ANLARI KAMERADA
        Ekiplerin çalışmaları devam ederken, çökmenin hemen ardından yaşanan panik kameralara yansıdı.

        Görüntülerde bir kadının içeride yakının kaldığını düşünerek fenalaştığı anlar da yer aldı.



        Çökmenin meydana geldiği iş yeri havadan da görüntülendi.



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