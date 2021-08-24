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    • 24.08.2021 16:06
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail ile 'erken seçim' görüşmesi! Ne pazarlığı yaptılar?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde İsrail Maslahatgüzarı Irit Lillian ile bir araya geldi. Görüşmede, erken seçim ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun, İsrail Maslahatgüzarına "Erken seçime hazırız" dediği öğrenildi.

    İsrail ile erken seçim görüşmesi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde İsrail'in Türkiye Maslahatgüzarı ve Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Irit Lillian ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    İsrail ile erken seçim görüşmesi


    Görüşmede Türkiye'deki siyasi atmosfer, erken seçim ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı konuşuldu.

    ERKEM SEÇİMİ KONUŞTULAR
    Kılıçdaroğlu İsrail Maslahatgüzarına "CHP ve Türkiye'deki seçmen erken seçime hazır, ancak iktidar seçime yanaşmıyor" dedi.

    CUMHURBAŞKANI ADAYININ TARİFİNİ YAPTI
    Kılıçdaroğlu görüşmede, CHP'nin siyasi tutumunu anlatırken, "partisinin ve Türkiye genelindeki seçmenin erken seçime hazır olduğunu ancak iktidarın seçime sıcak bakmadığını" söyledi.

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Olası erken seçimde de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının hangi niteliklere sahip olması gerektiği" yönündeki görüşlerini ve "CHP'nin Türkiye'deki sığınmacılara ilişkin izlediği politikayı" anlattı.

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