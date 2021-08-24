CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail ile 'erken seçim' görüşmesi! Ne pazarlığı yaptılar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde İsrail'in Türkiye Maslahatgüzarı ve Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Irit Lillian ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İsrail ile erken seçim görüşmesi





Görüşmede Türkiye'deki siyasi atmosfer, erken seçim ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı konuşuldu.





ERKEM SEÇİMİ KONUŞTULAR

Kılıçdaroğlu İsrail Maslahatgüzarına "CHP ve Türkiye'deki seçmen erken seçime hazır, ancak iktidar seçime yanaşmıyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYININ TARİFİNİ YAPTI

Kılıçdaroğlu görüşmede, CHP'nin siyasi tutumunu anlatırken, "partisinin ve Türkiye genelindeki seçmenin erken seçime hazır olduğunu ancak iktidarın seçime sıcak bakmadığını" söyledi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Olası erken seçimde de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının hangi niteliklere sahip olması gerektiği" yönündeki görüşlerini ve "CHP'nin Türkiye'deki sığınmacılara ilişkin izlediği politikayı" anlattı.