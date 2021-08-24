Jandarma terfi kararnamesi resmi gazetede yayımlandı! Jandarma tayinleri 2021: Jandarma terfi listesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Jandarma Genel Komutanlığında bazı general ve albayların emekliliğe sevki, bir üst rütbeye terfileri ve yeni göreve atanmalarına ilişkin kararlar yer aldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Jandarmada atamalar belli oldu. Alınan yeni karara göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı Orgeneralliğe yükselirken, diğer Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç ise Korgeneralliğe yükseltildi. İşte Jandarma tayin listesi 2021...