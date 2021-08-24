Jandarma terfi kararnamesi resmi gazetede yayımlandı! Jandarma tayinleri 2021: Jandarma terfi listesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Jandarma Genel Komutanlığında bazı general ve albayların emekliliğe sevki, bir üst rütbeye terfileri ve yeni göreve atanmalarına ilişkin kararlar yer aldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Jandarmada atamalar belli oldu. Alınan yeni karara göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı Orgeneralliğe yükselirken, diğer Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç ise Korgeneralliğe yükseltildi. İşte Jandarma tayin listesi 2021...
JANDARMA TERFİ LİSTESİ 2021
Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Ali Çardakçı orgeneral oldu.
Halis Zafer Koç korgeneral oldu.
Yusuf Kenan Topcu, Aykut Tanrıverdi ile Ali Doğan tümgeneralliğe terfi etti.
Jandarma kıdemli albaylar Hüseyin Bekmez, Gökhan Çiloğlu, Sinan Şen, İsmail Sıkı, Ali Gemalmaz, Necip Çarıkcıoğlu, Mustafa Çekiç, Hidayet Arıkan, Eyüp Subaşı ve İbrahim Güven tuğgeneralliğe yükseltildi.
28 generalin de yeni görevleri belirlendi. Ayrcıa 32 albayın da il jandarma komutanı olarak atamaları gerçekleştirildi.
Buna göre;
Korgenaral Ali Çardakçı Orgeneral rütbesine,
Tümgeneral Halis Zafer Koç Korgeneral rütbesine,
Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu Tümgeneral rütbesine,
Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi Tümgeneral rütbesine,
Tuğgeneral Ali Doğan Tümgeneral rütbesine,
Jandarma KD. ALB. Hüseyin Bekmez Tuğgeneral rütbesine,
Jandarma KD. ALB. Gökhan Çiloğlu Tuğgeneral rütbesine,
Jandarma KD. ALB. Sinan Şen Tuğgeneral rütbesine,
Jandarma KD. ALB. İsmail Sıkı Tuğgeneral rütbesine,
Jandarma KD. ALB. Ali Gemalmaz Tuğgeneral rütbesine,
Jandarma KD. ALB. Necip Çarıkçıoğlu Tuğgeneral rütbesine,
Jandarma KD. ALB. Mustafa Çekiç Tuğgeneral rütbesine,
Jandarma KD. ALB. Hidayet Arıkan Tuğgeneral rütbesine,
Jandarma KD. ALB. Eyüp Subaşı Tuğgeneral rütbesine,
Jandarma KD. ALB. İbrahim Güven Tuğgeneral rütbesine terfi etti.