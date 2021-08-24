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    Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi: 11 müdür ve emniyet amiri İstanbul'a atandı

    Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 ikinci sınıf, 13 üçüncü sınıf, 6 dördüncü sınıf polis müdürü ile 11 emniyet amirinin tayini farklı illere çıktı.

    AA
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görev değişimi

    Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 ikinci sınıf, 13 üçüncü sınıf, 6 dördüncü sınıf polis müdürü ile 11 emniyet amirinin tayini farklı illere çıktı.

    Başka illerden ise 3 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 1 dördüncü sınıf polis müdürü ile 3 emniyet amiri de İstanbul'a atandı.

    İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hülya Şen'in Bilecik'e, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Esma Zeyrek Şirin'in Mardin'e, Özel Güvenlik Şube Müdürü Osman Katipoğlu'nun Yalova'ya, Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım'ın Rize'ye, Güvenlik Şube Müdürü Fatih Tınaz'ın ise Balıkesir'e tayin olduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi: 11 müdür ve emniyet amiri İstanbul'a atandı
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