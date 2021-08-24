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    • 24.08.2021 21:03
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    meb.gov.tr Özür grubu atama sonuçları listesi 2021! Özür grubu eş durumu atama sonuçları geldi mi?

    meb.gov.tr Özür grubu atama sonuçları listesi merakla bekleniyor. 2021 özür grubu eş durumu tayin atama sonuçları merakla bekleniyor. Özür grubunda yer alan ve başvuru yapan öğretmenler atama sonuçlarının ne olduğunu merak ediyor. 24 Ağustos tarihinde açıklanması beklenen atama sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle özür grubu atama sonuçları hakkında yoğun şekilde araştırma yapılıyor. Peki; meb.gov.tr özür grubu atama sonuçları listesi yayınlandı mı? İşte son bilgiler!

    takvim.com.tr
    meb.gov.tr Özür grubu atama sonuçları listesi 2021! Özür grubu eş durumu atama sonuçları geldi mi?

    Özür grubu atama sonuçları listesi 2021! meb.gov.tr adresinden özür grubu eş durumu atama sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. 24 Ağustos tarihinde açıklanacağı duyurulan özür grubu atama sonuçlarına ilişkin gün içerisinde hiçbir açıklama yapılmadığı için, atama sonuçlarına ilişkin yeni duyurular merakla takip ediliyor. Peki; özür grubu atama sonuçları listesi yayınlandı mı? İşte detaylar!

    ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI LİSTESİ 2021!

    Özür grubu eş durumu atama sonuçları 24 Ağustos 2021 tarihinde yani bugün açıklanacaktı. Öğretmenlerin büyük bir merak ve heyecanla beklediği 2021 Özür grubu atama sonuçları MEB tarafından açıklandı. Açıklama akşam saatlerinde geldi.

    Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 25 Ağustos'tan itibaren başlayacak.

    Yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Sonuçlar, MEB'in internet adresinde yayınlanacak. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

    SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

    Yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

    ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT

        Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göreyapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazlaolana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacaköğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresindeyayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleriYer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

        Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve YerDeğiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkinYönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.
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        Haberler Güncel meb.gov.tr Özür grubu atama sonuçları listesi 2021! Özür grubu eş durumu atama sonuçları geldi mi?
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