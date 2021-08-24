meb.gov.tr Özür grubu atama sonuçları listesi 2021! Özür grubu eş durumu atama sonuçları geldi mi?

YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göreyapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazlaolana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacaköğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresindeyayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleriYer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve YerDeğiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkinYönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.