meb.gov.tr Özür grubu atama sonuçları listesi 2021! Özür grubu eş durumu atama sonuçları geldi mi?

Özür grubu atama sonuçları listesi 2021! meb.gov.tr adresinden özür grubu eş durumu atama sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. 24 Ağustos tarihinde açıklanacağı duyurulan özür grubu atama sonuçlarına ilişkin gün içerisinde hiçbir açıklama yapılmadığı için, atama sonuçlarına ilişkin yeni duyurular merakla takip ediliyor. Peki; özür grubu atama sonuçları listesi yayınlandı mı? İşte detaylar!
ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI LİSTESİ 2021!
Özür grubu eş durumu atama sonuçları 24 Ağustos 2021 tarihinde yani bugün açıklanacaktı. Öğretmenlerin büyük bir merak ve heyecanla beklediği 2021 Özür grubu atama sonuçları MEB tarafından açıklandı. Açıklama akşam saatlerinde geldi.
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 25 Ağustos'tan itibaren başlayacak.
Yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Sonuçlar, MEB'in internet adresinde yayınlanacak. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
Yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.