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    • 24.08.2021 21:55
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    EGM atama tayin listesi 24 Ağustos 2021! İstanbul EGM atama tayin listesi kimler nereye atandı?

    EGM atama listesi 24 Ağustos’ta duyuruldu. İl emniyet müdürlüklerine bildirilen listeye göre; İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yapılan müdürlükte görevli emniyet amirlerinin başka illere atandığı duyuruldu. Bu gelişmenin ardından tayin olan polisler ve müdürler de merak edilmeye başlandı. İşte; İstanbul EGM atama tayin listesi!

    takvim.com.tr
    EGM atama tayin listesi 24 Ağustos 2021! İstanbul EGM atama tayin listesi kimler nereye atandı?

    EGM atama tayin listesi belli oldu! 24 Ağustos günü il emniyet müdürlüklerine gönderilen listeye göre; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından özellikle İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'nde birçok atama olduğu görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 ikinci sınıf, 13 üçüncü sınıf, 6 dördüncü sınıf polis müdürü ile 11 emniyet amirinin tayininin farklı illere çıktığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından atama listesi sorgulanmaya başlandı.

    EGM ATAMA TAYİN LİSTESİ 24 AĞUSTOS 2021!

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

    Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 ikinci sınıf, 13 üçüncü sınıf, 6 dördüncü sınıf polis müdürü ile 11 emniyet amirinin tayini farklı illere çıktı.

    Başka illerden ise 3 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 1 dördüncü sınıf polis müdürü ile 3 emniyet amiri de İstanbul'a atandı.

    İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hülya Şen'in Bilecik'e, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Esma Zeyrek Şirin'in Mardin'e, Özel Güvenlik Şube Müdürü Osman Katipoğlu'nun Yalova'ya, Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım'ın Rize'ye, Güvenlik Şube Müdürü Fatih Tınaz'ın ise Balıkesir'e tayin olduğu öğrenildi.
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    Haberler Güncel EGM atama tayin listesi 24 Ağustos 2021! İstanbul EGM atama tayin listesi kimler nereye atandı?
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