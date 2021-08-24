EGM atama tayin listesi 24 Ağustos 2021! İstanbul EGM atama tayin listesi kimler nereye atandı?

EGM atama tayin listesi belli oldu! 24 Ağustos günü il emniyet müdürlüklerine gönderilen listeye göre; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından özellikle İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'nde birçok atama olduğu görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 ikinci sınıf, 13 üçüncü sınıf, 6 dördüncü sınıf polis müdürü ile 11 emniyet amirinin tayininin farklı illere çıktığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından atama listesi sorgulanmaya başlandı.