Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 6 Eylül'de öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız





Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Tüm çalışma arkadaşlarımız sahada hazırlıkların yürütülmesi sürecinin içerisinde yer alıyor. 6 Eylül'de öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız. Diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'da da Sağlık Bakanlığımız ile birlikte belirlediğimiz Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler büyük bir hassasiyetle uygulanacak. Valiliğimizin koordinasyonunda il yöneticilerimiz, okul yönetimlerimiz, öğretmenlerimiz, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz ve tüm personelimizle yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için tedbirlerimize sıkı sıkıya sarılacağız. Maske ve hijyen koşullarının sağlanması ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm finansal kaynaklar okullara gönderildi."