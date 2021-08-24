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    • 24.08.2021 14:24
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    BioNTech 2. doz aşı yan etkileri neler, ne kadar sürede geçer? Biontech aşısı 2. doz yan etkileri kaç gün sürüyor?

    Biontech 2. doz aşısı yan etkileri nedir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. ABD'de acil kullanım onayı alan BioNTech aşısı dünya genelinde milyarlarca kişiye vurulmuştu. Dün yapılan açıklamada, FDA tarafından Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildiği duyuruldu. Bilindiği üzere ülkemizde Pfizer Biontech aşıları uygulanmaya devam ediliyor. Peki, BioNTech aşısı yan etkileri neler? Biontech 2. doz yan etkileri kaç gün sürüyor? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    BioNTech 2. doz aşınım yan etkileri neler?

    Biontech 2. doz aşının yan etkileri neler? Sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. Ülkemizde aşılama son sürat devam ederken aşıların yan etkileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Biontech aşısı hakkında akıllarda birçok soru beliriyor. Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar haberimizde yer alıyor. Peki, BioNTech aşısı yan etkileri neler? Biontech 2. doz yan etkileri kaç gün sürüyor? İşte konu hakkında detaylar!

    BİONTECH AŞISI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

    Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.



    Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

    • Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklıkAşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

    • Yorgunluk
    İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

    • Hafif ateş, titreme
    İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

    • Baş ağrısı
    Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

    • Kas/eklem ağrısı
    İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

    • Kusma, ishal
    Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

    COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

        BIONTECH AŞI ÖZELLİKLERİ NELER?

        -mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.

        -Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.

        -Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.

        -Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.

        -Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.

        Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.
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